Махачкала, , 12:31 — REGNUM В Дагестане полуфиналист конкурса «Лидеры России. Политика» Алимурад Гаджиев организовал онлайн-уроки для школьников. В рамках проекта #МыВместе он запустил в сети интернет семинары «Лучшие преподаватели университета — школьникам».

Являясь директором Института экологии и устойчивого развития «Дагестанского государственного университета», он счел необходимым в период распространения коронавируса «поделиться со школами республики своим опытом», как рассказал сам инициатор проекта.

По словам Гаджиева, в адрес Дагестанского госуниверситета приходит огромное количество обращений от родителей школьников и самих учащихся с вопросами о том, как будет проходить приемная кампания в вузе в условиях пандемии коронавируса. В ходе семинаров активист проекта #МыВместе делится своими знаниями, отвечает на вопросы школьников.

Кроме того, Алимурад Гаджиев вместе с коллегами с химического факультета запустил производство дезинфицирующих растворов. Необходимые средства дезинфекции доставляют в социальные учреждения. Уже было поставлено 120 литров дезраствора в дом престарелых. Еще 150 литров передано школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.