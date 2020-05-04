Красногорск, , 12:29 — REGNUM В Мособлдуме запустили акцию #ГородаПобеды. Всем жителям региона предлагают рассказать о судьбе городов Подмосковья в годы Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Почетно звание «Город воинской славы» носят четыре города Московской области: Можайск, Дмитров, Наро-Фоминск и Волоколамск. Ещё 27 населенным пунктам присвоено звание «Населённый пункт воинской доблести». Как заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, многим жителям Подмосковья хочется рассказать о боевой истории своего города.

«За этими званиями — истории отважнейших подвигов, примеры невероятной храбрости жителей этих городов. И каждая из этих историй достойна того, чтобы о ней помнили», — отметил Брынцалов.

Для участия в акции необходимо записать видеоролик с рассказом о своем городе и населенном пункте в годы Великой Отечественной войны, а затем опубликовать в соцсетях с тегом #ГородаПобеды.