Калуга, , 13:16 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Калужской области 4 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, зафиксировано 1309 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1169 человек находятся на лечении. 128 человек выздоровели, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (295), в Обнинске (172), в Боровском районе (159), в Малоярославецком районе (143) и в Думиничском районе (81).

На территории региона с опережением идет формирование резерва коек. К 5 мая в Калуге в больнице скорой медицинской помощи будет дополнительно развернуто 150 мест. Идёт работа по развертыванию резервных коек и в муниципальных образованиях области. В медицинских учреждениях нет дефицита лекарств. Врачи, средний и младший медицинский персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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