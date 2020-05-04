Калуга, 4 мая 2020, 13:16 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Калужской области 4 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.
По данным областного оперштаба, зафиксировано 1309 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1169 человек находятся на лечении. 128 человек выздоровели, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (295), в Обнинске (172), в Боровском районе (159), в Малоярославецком районе (143) и в Думиничском районе (81).
На территории региона с опережением идет формирование резерва коек. К 5 мая в Калуге в больнице скорой медицинской помощи будет дополнительно развернуто 150 мест. Идёт работа по развертыванию резервных коек и в муниципальных образованиях области. В медицинских учреждениях нет дефицита лекарств. Врачи, средний и младший медицинский персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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