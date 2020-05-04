Москва, , 12:28 — REGNUM В Москве и других городах России проведут специальную акцию по случаю Дня Победы — военный песни исполнят на крышах домов. Музыкальный перфоманс проводит «МолодежкаОНФ» совместно с диджеями одного из музыкальных сообществ социальной сети «Вконтакте».

В рамках акции на крышах домов будут проводиться концерты. Таким образом местным жителям хотят помочь на самоизоляции и поздравить с 9 мая.

Тематика концерта будет военной, также будут исполнены популярные в России песни. Длительной концерта составит один час.

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