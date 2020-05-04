Москва, , 12:25 — REGNUM В новом Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» проходит лечение 221 пациент. Об этом сообщил в Facebook главный врач больницы Сергей Переходов.

Он привёл данные на 4 мая, по которым диагноз пневмония поставлен каждому из 221 пациента. Подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией у 210 человек, 109 пациентам потребовалась кислородная поддержка, девяти — аппараты искусственной вентиляции лёгких.

По информации Переходова, 3 мая в «Вороновском» умер 89-летний пациент с COVID-19.