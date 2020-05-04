Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростовской области в преддверии 75-й годовщины Победы на автобусах разместили имена ветеранов Великой Отечественной войны и биографические сведения. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 4 мая.

Именные автобусы Donland.ru

Именные автобусы будут курсировать как по маршрутам внутри муниципальных образований, так и по межмуниципальным маршрутам. В частности, с биографией земляков, вступивших в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, смогут ознакомиться жители Аксайского, Багаевского и Сальского районов, Новочеркасска и Ростова-на-Дону.

Инициатива, проявленная донскими перевозчиками в непростых условиях, нашла поддержку в региональном министерстве транспорта.