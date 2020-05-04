Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Старшеклассник, имеющий корейские корни, удостоен награды президента США за участие в волонтерской деятельности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, награду шестнадцатилетнему молодому человеку Дональд Трамп вручил лично 1 мая на специальной церемонии, которая прошла в Белом доме под лозунгом «Старания, героизм и надежда». Помимо старшеклассника награды были удостоены еще четыре человека.

Известно, что учащийся старшей школы штата Мэрилэнд, ранее проходивший обучение на пилота, вместе с инструкторам доставил медицинские изделия в сельскую больницу в штате Вирджиния.

Отмечается, что на церемонии также присутствовали и другие граждане США, оказавшие помощь согражданам в борьбе с коронавирусом.