Находка, Приморский край, , 12:11 — REGNUM Для лечения больных пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом, в Находке за двое-трое суток планируют развернуть дополнительный госпиталь на 50 коек. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Госпиталь на 50 коек для лечения больных коронавирусом развернут на базе детско-спортивного комплекса «Водник» в Находке», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также в нем указывается, что в данном госпитале собираются лечить тех больных новым заболеванием, у которых оно протекает в лёгкой форме.

Кроме этого, известно, что койки для пациентов будут размещены в спортзале, а раздевалки для персонала — во вспомогательных помещениях. Оборудовать госпиталь будут сотрудники регионального ГУ МЧС и краевого министерства по делам ГО и ЧС.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Курской области 4 мая подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом.