Минск, , 12:12 — REGNUM На минувшей неделе на железнодорожном вокзале столицы Белоруссии в тестовом режиме заработал тепловизор, сообщает 4 мая портал «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича.

Как рассказал Дорохович, устройство установили перед залом ожидания на втором этаже вокзала. Каждые сутки устройство фиксирует повышенную температуру тела у четырех-пяти посетителей вокзала.

Дороховч также уточнил, что данные с тепловизора поступают на компьютер администратора зала ожидания. Человека с повышенной температурой тела просят спуститься на первый этаж, где находится медицинский пункт, в котором дежурят врачи из поликлиники №38.

«В зависимости от конкретной ситуации медики принимают соответствующие меры: оказывают помощь, выдают больному маску, вызывают скорую», — перечислил Дорохович возможные варианты развития событий.

По мнению заместителя председателя Мингорисполкома, чем больше мест с массовым посещением людей будут оснащены тепловизорами, тем безопаснее станет жизнь жителей столицы Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии в пункте пропуска «Козловичи» установили тепловизор.