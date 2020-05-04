Кэри, США, , 12:10 — REGNUM В многопользовательском шутере Fortnite снова появились облики и предметы из киносаги «Звёздные войны». Об этом сообщалось 3 мая на странице игры в Twitter.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1256735220570734592

Акция продлится несколько дней. В это время игроки смогут купить облики любимых персонажей во внутриигровом магазине, сразиться с отрядами штурмовиков, а также воспользоваться световыми мечами.

Напомним, Fortnite — это «королевская битва» от американской компании Epic Games. Релиз игры состоялся в 2017 году.

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