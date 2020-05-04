Джакарта, , 12:10 — REGNUM Правительство Индонезии обнародовало последние данные о случаях заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

Представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что по состоянию на 4 мая 2020 года в стране выявлено 11 587 случаев заражения, 864 случая смерти.

По его словам, за сутки в Индонезии подтвердили 395 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо напомнил компаниям, которые продолжают работать, о реализации протокола по профилактике коронавируса.

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