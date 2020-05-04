Стокгольм, , 12:14 — REGNUM Расходы Швеции на социальное страхование увеличатся примерно на $1 млрд в этом году. Об этом 4 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов, причиной такого резкого роста расходных обязательств послужила пандемия коронавирусной инфекции.

«Большая часть такого увеличения обусловлена тем, что Шведское агентство социального страхования выплатит полную стоимость отпусков по болезни за апрель и май 2020 года. Это составит около семи миллиардов (прим.: шведских крон) от общей суммы этого увеличения», — заявила Рене Блумберг из Шведского агентства социального страхования.

Таким образом, именно временные изменения в сложившейся ситуации обусловлены увеличением государственных расходов на систему социального обеспечения в результате пандемии коронавирусной инфекции.