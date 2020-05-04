Маскат, , 12:10 — REGNUM В Омане за сутки выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 мая сообщает Al Arabia со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 2 тыс. 637 человек.

В министерстве отмечают, что 37 случаев инфицирования приходятся на подданных Омана, а 32 — иностранные граждане. Всего от COVID-19 в стране скончались 12 человек, число выздоровевших достигло 816 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция охватила практически всю планету, число выявленных зараженных достигло 3 млн 500 тыс. человек.

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