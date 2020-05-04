Нью-Йорк, США, , 12:07 — REGNUM Rockstar Games подарит 500 тыс. виртуальных долларов США всем игрокам GTA Online. Об этом 3 мая сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1256243081193684992

Для получения денег необходимо хотя бы раз зайти в игру в течение всего мая. Сообщается, что средства появятся в Maze Bank в течение семи дней.

Напомним, GTA Online — это многопользовательский экшен, выполненный на базе GTA V. В нём геймеры могут исследовать открытый мир и выполнять различные задания, взаимодействуя с другими игроками.

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