Стокгольм, , 12:08 — REGNUM По данным одного из крупнейших профсоюзов Швеции Kommunal, насчитывающего более 500 000 членов, высокая доля штатных работников с почасовой оплатой труда способствовала распространению коронавирусной инфекции в домах престарелых в Стокгольме. Об этом 4 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Оказалось, что вследствие того, что уход за пожилыми людьми в Стокгольме, предоставляемый муниципальными властями, сильно зависит от нанимаемых работников с почасовой оплатой труда, что привело к тому, что в домах престарелых со стариками контактировало большее количество людей, чем необходимо в период эпидемии и социальной изоляции. Особо подчеркивается недостаточная квалификация таких людей, оказывающих помощь пожилым людям.

В марте этого года около 40% всех муниципальных работников по уходу за пожилыми людьми в Стокгольме были штатными работниками с почасовой оплатой. За год их доля не изменилась.

«В этом бизнесе много разных людей, которые могут работать в разных местах, и это, в свою очередь, приводит к распространению инфекции», — заявил Ульф Бьеррегор, член столичного отделения профсоюза Kommunal в Стокгольме.