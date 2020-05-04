Курск, , 12:04 — REGNUM В Курской области 4 мая подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 997 подтвержденных случаев. Под медицинским наблюдением находятся 857 пациентов: 123 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 28 — в городском клиническом родильном доме, 22 — в Курской городской больнице №6. 684 человек без признаков заболевания находятся на карантине дома.

Выписаны были 134 пациента. Шесть человек скончались.

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