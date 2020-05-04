Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM Антикоррупционная служба Казахстана вернула в бюджет республики 7,3 млрд тенге ($17 млн). Об этом 4 мая заявил заместитель руководителя департамента агентство по противодействию коррупции Нур-Султана Мэлс Акилбаев на брифинге.

По его словам, 6,4 млрд тенге ($15 млн) удалось вернуть в рамках одного уголовного дела. Подробности этого дела представитель антикоррупционной службы не раскрыл.

Он добавил, что в период карантина пресечено несколько попыток наживы через спекуляции цен на средства защиты. По итогам первого квартала, антикоррупционная служба Нур-Султана направил в суд 25 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в агентстве по противодействию коррупции Казахстана назвали ведомства, наиболее подверженные коррупции. Среди них МВД, министерство экологии, геологии и природных ресурсов, а также министерство сельского хозяйства.

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