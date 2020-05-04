Стокгольм, , 12:06 — REGNUM Министр по социальным вопросам Швеции Лена Халленгрен заявила, что в настоящее время в стране имеется лабораторный потенциал для проведения анализа 100 000 тестов на выявление коронавирусной инфекции в неделю. Об этом 4 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

По ее словам, власти муниципалитетов и регионов страны должны убедиться, что эти мощности используются.

«Сейчас я с нетерпением жду возможности увидеть не только большее количество испытательных станций, но и чтобы медперсонал, и пациенты в сфере здравоохранения, и, не в последнюю очередь, пожилые люди смогли воспользоваться преимуществами увеличения пропускной способности тестирования», — заявила Хелленгрен.

По словам министра Халленгрен, именно муниципалитеты и регионы будут отвечать за тестирование, которое будет проводиться, в том числе, на станциях, где пройти их будет можно, не выходя из своего автомобиля, в жилых домах или даже в ходе самопроверки. Министр ожидает добиться показателя в 100 000 тестов в неделю уже в середине мая.