Москва, , 11:58 — REGNUM В Москве школьникам 15 мая выставят оценки за учебный год. Об этом 4 мая сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

После выставления годовых оценок с 18 мая занятия продолжатся по желанию в формате онлайн-консультаций. Ученикам не будут задавать домашних заданий и ставить оценки.

«Ученики девятых и 11-х классов смогут дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая», — говорится в информации.

До 11 мая занятия в школах Москвы отменены. Отмечается, что с 12 по 15 мая уроки будут идти по расписанию.