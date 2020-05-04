Москва, , 12:05 — REGNUM С 18 мая в Москве дистанционные занятия будут продолжены, однако участие в них станет добровольным. Об этом 4 мая сообщается на официальной странице департамента образования и науки Москвы.

Школьные уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок. При этом ученики девятых и 11-х классов смогут дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, итоговые оценки за учебный год московским школьникам выставят 15 мая. На этом обязательное обучение будет завершено.

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