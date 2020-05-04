Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM Пандемия COVID-19 повлечёт за собой деструктивные процессы в обществе, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

По мнению градоначальника, одно из негативных последствий — десоциализация детей. Ребёнок, выросший в самоизоляции, будет оторван от общества, опасается мэр.

«Ребенок, который вырос в самоизоляции, будет бояться выходить на улицу. Ему же комфортнее дома, он к этому привык», — заявил Высокинский ЕАН.

Кроме того, люди могут оказаться в полной зависимости от интернета, что лишит их внутренней свободы.

«Такими людьми, таким обществом управлять с точки зрения тоталитарных вещей существенно проще», — предупреждает мэр.

Ранее лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что некоторые представители политической элиты намерены лишить большую часть российских детей доступа к очному образованию. По данной задумке, лишь у «избранной» части элиты будет возможность социализоваться и получить адекватное образование, тогда как большинству населения предоставят лишь «сырой» дистанционный вариант.

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