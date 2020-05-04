Торонто, Канада, , 11:58 — REGNUM В Канаде десятки людей умирают из-за того, что их операции на сердце были отложены во время пандемии. Об этом заявил министр здравоохранения Онтарио. Об этом сообщает Washington Examiner.

Тысячи процедур были отложены только в Онтарио из-за пандемии коронавируса.

Министр здравоохранения провинции Онтарио Кристин Эллиот объявила, что к настоящему времени умерло около 35 человек, операции которых были отложены из-за проблем с коронавирусом. В Онтарио отложены более 52 тысяч плановых операций за последние полтора месяца.

«Любая смерть, произошедшая из-за COVID-19 — прямо или косвенно — является трагедией, — заявила Эллиот. — Мы заботимся о тех семьях, которые потеряли членов семьи — будь то от смерти от рака, сердечно-сосудистых болезней или от COVID-19. Но это были решения, которые мы должны были принять. Решения принимались медицинским персоналом».