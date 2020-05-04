Владикавказ, 4 мая 2020, 11:46 — REGNUM В Северной Осетии врачам и другим медработникам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, усилен рацион питания. Их кормят черной икрой, которую предоставили меценаты. Об этом сообщил в ходе встречи с редакторами республиканских СМИ глава республики Вячеслав Битаров.
«Врачи получают необходимое питание, вплоть до черной икры. Это обеспечивается благодаря частным деньгам», — цитирует главу субъекта «ФедералПресс».
Битаров выразил благодарность представителям бизнеса и общественности, которые активно включились в оказание помощи населению и медработникам в сложный период пандемии.
Напомним, в Северной Осетии, по данным на 1 мая, заразились коронавирусной инфекцией 47 медицинских работников, в том числе 26 врачей и 15 человек из числа среднего медицинского персонала.
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