Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM В правительстве Ростовской области подтвердили один новый смертельный случай среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией. Таким образом число умерших пациентов с SARS-CoV-2 достигло десяти человек, передаёт ИА REGNUM 4 мая.

По уточнённым данным, 48-летняя жительница Зимовниковского района имела несколько хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем. Кроме того, женщина поздно обратилась к медикам.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на утро 4 мая, в Ростовской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 1 тыс. 263 человек.

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