Астрахань, , 11:40 — REGNUM В Астрахани 3 мая в Областной инфекционной клинической больнице скончалась 81-летняя пациентка внебольничной пневмонией. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.

Женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У неё был диагностирован COVID-19. Заболевание протекало тяжело, осложнённое полиорганной недостаточностью, сахарным диабетом и другими заболеваниями.

Мужчину 1952 года рождения с двусторонней пневмонией, умершего 2 мая в госпитале, исключили из реестра летальных случаев. У него был положительный тест на COVID-19, однако в качестве причины специалисты назвали стремительно развивавшееся онкологическое заболевание.

Всего в регионе подтверждено пять летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

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