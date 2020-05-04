Ташкент, , 11:36 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до 2160, сообщили 4 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 4 мая 10:00 (8:00 мск). Днем ранее в это время было выявлено 2127 случаев заражения. Таким образом, за последние сутки в республике обнаружено 33 новых случая заражения. Выздоровели 1327 человек, скончались десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца апреля власти Узбекистана приступили к поэтапному смягчению карантинных мер — гражданам республики разрешили гулять во дворе и пользоваться личным автотранспортом.

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