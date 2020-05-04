Луганск, 4 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Луганской Народной Республике подтверждено 144 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности директора департамента организации медпомощи, медицины катастроф, образования и науки министерства здравоохранения ЛНР Екатерина Долгополова 4 мая на брифинге в «Луганском информационном центре».
Напомним, согласно данным минздрава ДНР на утро 4 мая, в республике зафиксировано 128 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
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