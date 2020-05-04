Великий Новгород, , 11:39 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество фактов инфицирования за всё время пандемии составило в регионе 372 случая. Об этом сообщили 4 мая в федеральном оперативном штабе.

В два предыдущих дня отмечалось по 26 и 25 новых случаев инфицирования.

Количество выздоровевших за минувшие сутки возросло и, по данным на утро 4 мая, в Новгородской области 43 человека переболели COVID-19. Активная стадия болезни продолжается у 327 человек.

Как уточнили 4 мая в областном оперативном штабе, за сутки зафиксирован еще один летальный случай, то есть, их общее количество в Новгородской области достигло четырех.

Всего в регионе проведено 12 841 исследование на коронавирус, под наблюдением находится 1188 человек.

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