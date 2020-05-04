Владикавказ, , 11:30 — REGNUM В Северной Осетии с момента первого подтвержденного положительного теста на коронавирус заразились COVID-19 47 медицинских работников. Такие денные предоставил региональный минздрав порталу Gradus Pro.

В процентном отношении число медиков с коронавирусом к общему числу работников учреждений здравоохранения в регионе составляет на 1 мая 0,3%. При этом врачей среди заболевших 26 человек, 15 — специалисты среднего звена и шесть человек — из числа других сотрудников больниц.

Среди тех медиков, кто был госпитализирован, — 31 человек. Еще 16 человек находились на режиме самоизоляции.

Как сообщили в оперативном штабе, на 4 мая в Северной Осетии численность пациентов с коронавирусом достигла 1069 человек, умерли за все время шесть пациентов.

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