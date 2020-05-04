Москва, , 11:29 — REGNUM Временный стационар для пациентов с коронавирусом разместят в одном из павильонов московского парка «Сокольники». Об этом 4 мая сообщил вице-мэр Пётр Бирюков.

В новом медучреждении могут разместить 1,2 тыс. пациентов. Кроме того, больница на 1,1 тыс. мест появится на территории ледового дворца в Крылатском, на 1,7 тыс. — в ВДНХ, на 4 тыс. мест — в ЭКСПО. Торговый центр «Москва» сможет принять 1,8 тыс. пациентов.

Всего в Москве готовятся 44 площадки для развёртывания временных госпиталей.