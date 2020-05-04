Краснодар, , 11:29 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавируом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, 4 мая об этом сообщил региональный оперштаб.

Семь новых случаев — завозные, из Республики Абхазия, Москвы и Хабаровска, остальные контактировали с ранее заболевшими. Самому младшему из заражённых четыре года, самому старшему — 84 года. Больше всего, 37 случаев, выявлено в Краснодаре.

Всего на 4 мая на территории края коронавирус подтверждён у 1340 человек, в том числе 83 детей. 409 пациентов выписаны с выздоровлением, 37 — за последние сутки. 21 человек скончался. 19 пациентов на данный момент находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

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