Москва, , 11:28 — REGNUM Рассчитывать на полную ликвидацию источников заражения в условиях нынешней эпидемии коронавируса в России пока не представляется возможным. Об этом 4 мая заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия 24».

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Всё равно есть риски возобновления, даже если бы в стране вируса не осталось», — заявила Попова.

«Поэтому мы учимся жить по-новому. Мы учимся жить в условиях, когда вирус есть. И вырабатываем те или иные определённые алгоритмы. Мы говорим, что здесь снимаем ограничения, но вместе с тем, у нас люди старшего поколения остаются дома, люди с хронической патологией», — продолжила она.В таких условиях гражданам России придётся жить определённое время, пока не будут найдены средства защиты, лекарство или вакцина.

«Но пока остановить жизнь невозможно. Очень важны эти две недели, крайне важны. Потом нужно будет снимать необходимые ограничения, чтобы этот режим становился всё мягче и мягче», — указала она.