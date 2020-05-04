Москва, , 11:34 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превышает 1 тыс. в 17 российских регионах. Это следует из данных, опубликованных 4 мая оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в России зафиксировано 145 268 случаев заражений, из которых 10 581 (+7,9%) — за минувшие сутки. Больше всего заражений подтверждено в Москве — 74 401 случай. Далее идут Московская область — 14 939, Санкт-Петербург — 5346, Нижегородская область — 2852, Мурманская область — 1974.

Вторую пятерку составляют Дагестан — 1958, Краснодарский край — 1340, Тульская — 1293, Ростовская — 1263 и Брянская области — 1250.

Более тысячи случаев также в Калужской, Свердловской, Рязанской, Ленинградской областях, Татарии, Башкирии и Северной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, количество смертельных случаев среди пациентов с выявленным коронавирусом выросло за сутки 3 мая на 76. Всего скончались 1356 человек.

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