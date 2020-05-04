Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM В Ленинградской области продолжает наблюдаться умеренный рост зараженных коронавирусной инфекцией. Только за прошедшие сутки в регионе выявлено 59 новых случаев заражения.

Однако за это же время в области выздоровели 32 пациента, таким образом, всего с начала пандемии, полностью вылечились и выписались 220 заболевших. Об этом 4 мая сообщает федеральный оперативный штаб.

В Ленинградской области за последние сутки положительные результаты на коронавирус были получены у 59 человек. Общее количество зараженных в регионе достигло 1096, при этом выздоровели 220 ранее заболевших и трое умерли.

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В России же за последние сутки подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 5352 (50,6%) выявлены у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлении 1456 человек. Также за сутки зафиксировано 76 летальных случаев.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 145 268 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 1356 человек.

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