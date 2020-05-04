Курган, , 11:22 — REGNUM В Курганской области 4 мая зарегистрирован один новый подтверждённый случай заражения коронавирусом. Инфицированный — житель Кетовского района, вернувшийся с Ямала, сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Всего с начала пандемии в регионе на 4 мая зафиксировано 56 случаев новой коронавирусной инфекции, выписаны по выздоровлению 16 человек.

Напомним, в Курганской области автоматически помещаются на двухнедельный карантин приезжие из семи регионов: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, Ямала, Якутии и Мурманской области.