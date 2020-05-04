Самара, , 11:25 — REGNUM На 60 случаев увеличилось число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Самарской области за сутки. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Отмечается, что лидером по выявлению за минувшие сутки стала Самара с 37 подтвержденными случаями заражения этой инфекцией. 11 случаев выявили в Тольятти, еще пять — в Волжском районе. В Сызрани — два. В Жигулевске, Ставропольском, Клявлинском, Кинельском, Алексеевском районах так же были зафиксированы случаи заражения. В этих районах выявили по одному случаю.

При этом 37 лиц, зараженных коронавирусом, выявили во время проведения эпидемиологического расследования по определению круга общения с гражданами, которые ранее были заражены этим вирусом. А 23 пациента — при обследовании их с диагнозом «внебольничная пневмония», ОРВИ.

Таким образом, на 4 мая в регионе зафиксировано 578 случаев инфицирования коронавирусом. При этом 59 граждан поправились. А пять пациентов умерли от COVID-19.

На учете у врачей находятся 686 пациентов.

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