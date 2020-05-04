Москва, , 11:23 — REGNUM Российские медики зарегистрировали 76 смертей пациентов с выявленным коронавирусом в течение суток 3 мая. Об этом информирует 4 мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего за период эпидемии коронавирусной инфекции в РФ зафиксировано 1356 смертей. Больше всего новых смертельных случаев в Москве, там за сутки скончались 35 пациентов.

Остальные случаи приходятся на разные регионы РФ. Так, пять человек умерли за сутки во Владимирской области, по три смертельных случая — в Санкт-Петербурге и Брянской области, по два — в Ставропольском крае и Воронежской области, по одному — в Краснодарском крае, Татарии, Мордовии, Ингушетии, Ростовской области.

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