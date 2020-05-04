Москва, , 11:16 — REGNUM У более чем половины пациентов, у которых за последние сутки был подтверждён коронавирус нового типа, заболевание протекает без симптомов. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Читайте также: В России выявлено более 10,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что клинических проявлений инфекционного заболевания нет в 50,6% случаев инфицирования, выявленных в России за сутки.

Также по теме: В России выявлено более 10,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, 4 мая, общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в России составляет 145 268. Суточный прирост новых случаев составил 7,9%. Всего за последние 24 часа был подтверждён 10 581 случай инфицирования. Положительные результаты тестирований получены в течение суток 3 мая в 82 регионах России.