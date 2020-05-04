Чебоксары, , 11:11 — REGNUM В Чувашии побит рекорд по приросту новых выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2. За последние сутки подтверждено 64 случая заражения. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Данные оперативного штаба России на 4 мая Стопкоронавирус.рф

По данным на 4 мая (10:55 мск), в Чувашии всего официально подтверждено 795 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки — 64.

При этом растёт число выздоровевших. По состоянию на 4 мая, перенесли болезнь 134 человека, новых смертей нет.

По последним данным минздрава Чувашии (на 2 мая), в республике под медицинским наблюдением находились 1538 человек, из них изолированы в домашних условиях 900 человек, госпитализированы 579 человек, включая 12 несовершеннолетних.