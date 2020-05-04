Москва, , 11:09 — REGNUM В России за минувшие сутки зафиксирован после проведения исследований 10 581 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает 4 мая московский оперштаб.

Отмечается, что половина новых заразившихся (50,6%) не имеют симптомов болезни. За сутки умерли 76 человек с коронавирусом.

Среди регионов-лидеров по числу новых выявленных случаев заражений на первом месте по-прежнему Москва — 5795 случаев. Далее следуют Подмосковье — 803, Петербург — 317, Мурманская область — 280, Дагестан — 160, Нижегородская область — 157, Кабардино-Балкария — 105, Ямало-Ненецкий автономный округ — 104, Брянская область — 102.

Всего в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса, 1356 человек умерли, выздоровели более 18 тыс. человек.