Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Три новых летальных случая, вызванных заболеванием COVID-19, зафиксировали в Петербурге за последние сутки. Об этом сообщает 4 мая федеральный оперативный штаб.

Таким образом за всё время пандемии в городе официально зарегистрировано 37 смертей от коронавирусной инфекции.

Комитет по здравоохранению Петербурга в последнее время перестал предоставлять точную информацию о том, когда именно скончались те граждане, у кого комиссия подтверждает COVID-19 в качестве основной причины смерти. Ранее, судя по датам, выяснялось, что на работу комиссии нужно больше недели, соответственно, данные о смертности «запаздывали».

Всего в России за сутки выявили 76 новых летальных случаев. За время пандемии в стране от COVID-19 скончались 1 тыс. 356 человек.

Напомним, за 3 мая в Петербурге обнаружили еще 317 зараженных коронавирусом, общее число по региону достигло 5 тыс. 352 человек. Общероссийский показатель — 145 тыс. 268 зараженных.

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