Екатеринбург, 4 мая 2020, 11:16 — REGNUM Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
Заразу нашли у жителей Берёзовского, Верхней Туры, Екатеринбурга, Заречного, Ивделя, Карпинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского. Все заражённые госпитализированы, их диагнозы подтверждены в Центре гигиены и эпидемиологии в Екатеринбурге.
Таким образом, теперь в Свердловской области подтвердили 1 тысяча 144 случая заражения. По всей стране выявили еще 10 тысяч 581 зараженного за минувшие сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, в майские праздники в регионе введён обязательный масочный режим. Кроме того, у работающих граждан обязана быть при себе справка от работодателя.
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