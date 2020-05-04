Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Заразу нашли у жителей Берёзовского, Верхней Туры, Екатеринбурга, Заречного, Ивделя, Карпинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского. Все заражённые госпитализированы, их диагнозы подтверждены в Центре гигиены и эпидемиологии в Екатеринбурге.

Таким образом, теперь в Свердловской области подтвердили 1 тысяча 144 случая заражения. По всей стране выявили еще 10 тысяч 581 зараженного за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в майские праздники в регионе введён обязательный масочный режим. Кроме того, у работающих граждан обязана быть при себе справка от работодателя.

Читайте ранее в этом сюжете: Волонтёры раздали 50 тысяч масок в Екатеринбурге