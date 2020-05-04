Пенза, , 11:14 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал открытие дачного сезона в регионе в ходе посещения клиники в Городище.

«Мы открыли дачный сезон. Не открыть невозможно, потому что для людей очень важно поехать на дачи и заниматься своим огородом, но мы не ввели режим пропусков, понимая, что люди сами должны осознавать ответственность перед своей семьей, перед своими родителями».

В регионе много заболевших пневмонией среди людей старшего возраста, земляки недооценивают ситуацию, добавил глава области.

Только за 3 мая госпитализированы 128 человек с пневмонией. Несмотря на установившуюся теплую и солнечную погоду, власти просят жителей соблюдать режим самоизоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало дачного сезона в Пензенской области в 2020 году объявлено с 1 мая.

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