Южно-Сахалинск, , 11:05 — REGNUM Жители Сахалина наблюдали странное явление: берег моря был усыпан селедочной икрой. На лёгкую добычу слетелись тысячи чаек.

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Как сообщило РИА Сахалин и Курилы, огромное количество чаек, слетевшихся в одночасье на берег, не на шутку перепугало местных жителей. В селе Пригородное такого раньше никогда не наблюдали. Местные жители удивлены тем, что на берегу рассыпаны тонны селедочной икры — селёдка здесь никогда на нерест не шла.

Ранее в Холмском районе жители мешками собирали с берега селедку, а в 2019 году на берегу Красноярка были замечены россыпи икры японского волосозуба.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на Камчатке дороги оказались усыпаны красной икрой. Но причина нашлась не в природной аномалии, а в бесхозяйственном отношении рыбопромышленников к богатствам региона.