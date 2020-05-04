Астрахань, , 11:02 — REGNUM В Астраханской области 4 мая зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 535 подтверждённых случаев заражения.

В качестве контактных лиц на учёте находятся 3 тыс. 619 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 1 тыс. 950 человек, 3 тыс. 162 человека сняты с учёта. В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 222 человека.

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