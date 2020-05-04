Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM Еще у 317 петербуржцев нашли коронавирус за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, за все время пандемии в Северной столице выявили 5 тыс. 346 зараженных.

Активная фаза заболевания продолжается у 4112 человек.

По всей России за сутки к официальной статистике прибавился 10 тыс. 581 зараженный, что вновь лишь примерно на 50 случаев меньше, чем прирост за 2 мая. Общее число зараженных в стране достигло 145 тыс. 268 человек в 85 регионах.

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