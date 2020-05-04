Ташкент, , 10:56 — REGNUM Управление миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента возобновили прием граждан, сообщили 4 мая в Telegram-канале ГУВД узбекистанской столицы.

С 4 мая возобновили работу межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы и диагностические станции УБДД, а также отделы административной практики. Все отделения открыты с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца апреля власти республики приступили к смягчению ограничительных мер. В частности, открылись рынки стройматериалов, сетевые магазины, банки и другие предприятия.

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