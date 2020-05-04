Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В Петербурге начинается акция «Георгиевская ленточка»: их будут передавать ветеранам Великой Отечественной войны вместе с продуктами и лекарствами. Как сообщили ИА REGNUM в Смольном, вместе с лентой ветеранам вручат и подписанные открытки, созданные победителями апрельского творческого конкурса «Открытка ветерану».

Старт акции будет дан 4 мая в 11:00 в волонтерском штабе Петербурга на 13-й линии Васильевского острова, 22В. Георгиевские ленточки жаккардового плетения, изготовленные по заказу комитета по печати, распределили в соответствии с адресной программой. Акция проводится в 15-й раз. Как и в прошлые годы, ленточки также доставили в администрации районов города, в отделения Сбербанка и «Почты России».

К ветеранам же наведаются волонтеры, аккредитованные в петербургском штабе движения #МыВместе. Они также передадут ленточки и петербуржцам, находящимся в вынужденной самоизоляции дома или не имеющим возможности выйти на улицу, оставившим заявки на доставку продуктов и лекарств.

Кроме того, комитет по социальной политике будет раздавать ленточки в стационарах, где проживают ветераны и инвалиды. Администрации районов города планируют раздачу ленточек силами волонтеров и через сети своих подведомственных учреждений.

Всего собираются распространить более 5 тыс. ленточек.

Чтобы подать заявку на доставку продуктов или лекарств, можно позвонить по телефону 8−800−200−34−11. Для остальных вопросов оказания волонтерской помощи действует телефон 245−32−20.

В Смольном обращают внимание, что волонтеры никогда не придут домой, если петербуржец не оставлял заявки. Ежедневно все волонтеры заполняют чек-листы самочувствия и измеряют температуру. Если выявляются признаки ОРВИ, то волонтер к работе не допускается и немедленно вызывает врача.