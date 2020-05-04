Кишинёв, , 10:55 — REGNUM В Молдавии на текущий момент коронавирус был выявлен у 4121 человека, 489 из которых — выявлены в Приднестровье. Об этом сообщается 4 мая в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

По данным министерства, еще шестьдесят человек за минувшие сутки госпитализированы с подозрением на COVID-19. Состояние 252 человек, больных COVID-19, оценивается как тяжелое, 27 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 539 пациентов средней степени тяжести, состояние остальных пациентов — удовлетворительное.

За прошедшие сутки 41 человек выздоровел и был выписан из медицинских учреждений, из которых двадцать человек — в Приднестровье. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдавии — 1423.

На текущий момент коронавирусом заразились 1025 медицинских работников: 250 из которых врачи, 370 — медсестры, 330 — сотрудники вспомогательного медицинского персонала, один фельдшер, шестнадцать фармацевтов.

За минувшие сутки в Молдавии еще три человека скончались от осложнений COVID-19. Общая численность умерших от осложнений болезни на текущий момент — 128 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику анонсировал завершение режима чрезвычайного положения в стране 15 мая.