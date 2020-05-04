Сингапур, , 10:48 — REGNUM Российский парусник «Паллада» пришел в порт Сингапура, завершив этим кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом 4 мая рассказал представитель пресс-службы Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуза).

«Сегодня в первой половине дня парусник «Паллада» в рамках кругосветной экспедиции прибыл в порт Сингапур», — приводит РИА Новости слова представителя.

Также он рассказал, что данный заход корабля в порт является заключительным перед его прибытием в порт Владивостока и отметил, что парусник стоит на рейде, а его экипаж — здоров.

Кроме этого, представитель указал, что во время стоянки будут пополнены запасы питания и топлива на корабле.

«Из-за коронавируса введены ограничения, поэтому схода на берег не будет, гостей (на борту корабля) тоже», — также уточнил он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в совместную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне впервые вышло сразу три парусника Росрыболовства: «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн».